Špela Perše na EP v daljinskem plavanju dvakrat 17.

Hvar, 31. maja - Slovenski plavalki Špela Perše in Maša Arnež sta zaključili letošnje evropsko prvenstvo v daljinskem plavanju na Hvaru. Perše je v Starem Gradu na 5 in 10 km zasedla 17. mesto, Arnež je tekmo na 5 km končala na 23. mestu na 10 km pa odstopila. V petek sta se pomerili še na 3-km preizkušnji na izpadanje in bili 20. in 22.