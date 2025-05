Alcaraz ob napredovanju v osmino finala oddal niz Džumhurju

Pariz, 31. maja - V zadnjem dvoboju petkovega večera na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu je v tretjem krogu branilec naslova in drugi nosilec turnirja Španec Carlos Alcaraz s 6:1, 6:3, 4:6 in 6:4 ugnal Bosanca Damirja Džumhurja in si na pariškem pesku zagotovil napredovanje v četrti krog oziroma osmino finala.