Borzni indeksi na Wall Streetu sklenili uspešen trgovalni teden

New York, 31. maja - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili uspešen teden. K rasti je prispevalo mnenje, da trgovinske vojne ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bodo tako vroče in vztrajne, kot se je pričakovalo doslej. Trumpovo izražanje jeze na Kitajsko so vlagatelji v petek ignorirali.