Cerjak mladinski svetovni podprvak SGP3, Zorko šesti

Praga, 31. maja - Spidvejista Sven Cerjak in Gregor Zorko sta Slovenijo zastopala na finalu tekmovanja speedway grand prix 3 v češki Pragi za mlade voznike do 16 let, ki tekmujejo z motorji s prostornino do 250 ccm. Cerjak, ki je veljal za enega od favoritov, je postal mladinski svetovni podprvak za Dancem Villadsem Pedersenom, so sporočili iz slovenske zveze AMZS.