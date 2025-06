Za prebivalce manj razvitih držav zbrali prek 17.000 rabljenih očal

Ljubljana, 1. junija - V zbiralni akciji rabljenih očal, ki je pod okriljem podjetja Hofer in Lions kluba Ljubljana Barje potekala od 12. aprila do 12. maja, je bilo zbranih 17.250 korekcijskih in sončnih očal za otroke in odrasle iz manj razvitih držav. Ob tem so Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne podarili 1000 evrov.