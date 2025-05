Pregled - šport, 30. 5. (petek)

Ljubljana, 30. maja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 30. maja.

LEIPZIG - Slovenska telovadka Teja Belak je v finalu preskoka na evropskem prvenstvu v športni gimnastiki v Leipzigu prikazala odličen nastop in na četrtem mestu zgolj za 133 tisočink zaostala za kolajno. Lepo predstavo v finalu EP je prikazal tudi Gregor Rakovič. Mladi telovadec je na konju z ročaji z najvišjo oceno kariere doslej zasedel peto mesto.

RIM - Francoz Nicolas Prodhomme je zmagovalec 19. etape kolesarske dirke po Italiji. Na 166 km dolgi trasi od Bielle do Champoluca je imel največ moči iz številčne skupine ubežnikov. V ozadju je z napadom na zadnjem klancu poskušal Ekvadorec Richard Carapaz, a se ni mogel otresti vodilnega Mehičana Isaaca del Tora. Del Toro ima v seštevku po novem 43 sekund naskoka pred Carapazom.

LJUBLJANA - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na peti tekmi lige B lige narodov premagala Grčijo z 2:0. Slovenske nogometašice so dosegle peto zmago in krog pred koncem še naprej ostajajo stoodstotne. Izbranke Saše Kolmana se bodo v torek v gosteh pomerile še z Irkami.

MARIBOR - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let se je pred začetkom priprav na evropsko prvenstvo zbrala v Mariboru. Reprezentanca še ni v popolni zasedbi, saj selektor Andrej Razdrh še čaka na nekatere igralce. Precej prahu pa je v zadnjih dneh dvignila odpoved napadalca Erika Kojzeka, ki se je odločil za Avstrijo.

LOZANA - Svetovna boksarska zveza World Boxing, ki jo priznava tudi Mednarodni olimpijski komite (Mok), je napovedala obvezne teste spola. "Uvedba testov je del nove politike glede spola, starosti in teže, da bi zagotovili varnost vseh udeležencev in ustvarili enake pogoje za moške in ženske," je zapisano v izjavi za javnost.