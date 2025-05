Mednarodna boksarska zveza WB uvaja obvezne teste spola

Lozana, 30. maja - Svetovna boksarska zveza World Boxing, ki jo priznava tudi Mednarodni olimpijski komite (Mok), je napovedala obvezne teste spola. "Uvedba testov je del nove politike glede spola, starosti in teže, da bi zagotovili varnost vseh udeležencev in ustvarili enake pogoje za moške in ženske," je zapisano v izjavi za javnost.