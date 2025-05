Na Braču pred lokalnimi volitvami v morju našli več glasovnic

Zagreb, 30. maja - Kandidatka za predsednico splitsko-dalmatinske županije Ivana Ninčević Lesandrić je danes, dva dneva pred drugim krogom lokalnih volitev na Hrvaškem, objavila fotografije glasovnic, za katere trdi, da so bile najdene v morju na otoku Brač. Policija je potrdila, da so v morju našli 35 glasovnic, volilna komisija pa je za to okrivila veter.