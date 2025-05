Pregled - svet, 30. 5. (petek)

WASHINGTON - Zvezno prizivno sodišče je v četrtek začasno ustavilo uveljavljanje sredine odločitve sodišča za mednarodno trgovino, ki je vzajemne carine predsednika ZDA Donalda Trumpa razglasilo za nezakonite. Odločitev prizivnega sodišča pomeni, da Trumpove carine spet veljajo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem danes Kitajsko obtožil, da je prekršila dogovor o umirjanju trgovinske vojne.

KIJEV - Turški zunanji minister Hakan Fidan je predlagal, da bi Turčija v prihodnosti lahko gostila tristransko srečanje predsednikov Ukrajine, Rusije in ZDA, ki da bi lahko nadgradilo mirovna pogajanja, ki naj bi v ponedeljek potekala v Istanbulu. Rusija je potrdila, da bo tja poslala svojo delegacijo, v Kijevu pa udeležbe še niso potrdili in vztrajajo, da jim Moskva prej posreduje svoje pogoje za mir.

WASHINGTON - Zaskrbljenost Rusije glede širitve zveze Nato proti vzhodu je upravičena, je v četrtek ocenil ameriški posebni odposlanec Keith Kellogg in dodal, da Moskva pri nasprotovanju širitvi zavezništva ne govori samo o Ukrajini, temveč tudi o Gruziji in Moldaviji. Prav tako je zatrdil, da si Washington ne želi Ukrajine v Natu.

GAZA - Palestinsko gibanje Hamas je sporočilo, da ni naklonjeno ameriškemu predlogu o 60-dnevni prekinitvi ognja v Gazi, saj ne zagotavlja konca vojne. ZDA so v četrtek sporočile, da je Izrael pristal na predlog premirja in izmenjave ujetnikov. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je danes hamas pozval, naj sprejme predlog ali pa bo izničeno.

SINGAPUR/TEL AVIV - Francoski predsednik Emmanuel Macron je pozval evropske države, da morajo kolektivno okrepiti pritisk na Izrael, če se ta ne bo ustrezno odzval na humanitarne razmere v Gazi, sicer bodo uničile svojo verodostojnost. Izraelsko zunanje ministrstvo je Macrona obtožilo križarske vojne proti Izraelu, obrambni minister Izrael Kac pa je napovedal "gradnjo judovske države" na zasedenem Zahodnem bregu.

GAZA/ŽENEVA - Gaza je "najbolj sestradan kraj na svetu", vsem prebivalcem palestinske enklave grozi lakota, je opozoril predstavnik Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih dejavnosti (Ocha). Organizacija Gaza Humanitarian Foundation (GHF) je medtem navedla, da je v štirih dneh razdelila dva milijona obrokov hrane, in zanikala obtožbe organizacij pod okriljem ZN o kaosu in neprimernem razdeljevanju hrane.

WASHINGTON - Vrhovno sodišče ZDA je vladi predsednika Donalda Trumpa dovolilo, da ukine status zaščite pred izgonom približno 523.000 migrantom iz Venezuele, Kube, Haitija in Nikaragve. Status zaščite pred izgonom je več kot 500.000 priseljencem leta 2022 zagotovila prejšnja vlada predsednika Joeja Bidna, ker razmere v njihovih državah ne omogočajo varne vrnitve.

SINGAPUR - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v nagovoru na varnostni konferenci pozval predstavnike azijskih držav, naj se v luči naraščajočih napetosti po svetu povežejo z Evropo in se uprejo vplivu agresivnih velesil. Opozoril je tudi, naj ruske invazije na Ukrajino ne obravnavajo kot nekaj, kar se dogaja daleč stran in ne vpliva nanje, saj da se lahko kaj podobnega zgodi na Tajvanu ali Filipinih.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes da bi lahko v Srbiji predčasne parlamentarne volitve razpisali, ko bodo zaključene priprave na razstavo Expo, ki bo leta 2027 potekala v Beogradu. K izvedbi predčasnih volitev so tisoči pozivali tudi na novem protestu študentov v srbski prestolnici.

ABUJA - V nenadnih poplavah, ki so v sredo zvečer prizadele osrednji del Nigerije, je po navedbah reševalcev umrlo najmanj 115 ljudi. Število smrtnih žrtev utegne še narasti, saj veliko ljudi pogrešajo. Zaradi močnega deževja je narasla voda v mestu Mokwa odnesla več deset hiš.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je na evropski konferenci Konservativnega odbora za politično akcijo (CPAC), ki združuje desne in skrajno desne politike iz Evrope in sveta, v četrtek predstavil t. i. načrt domoljubov za Evropo, ki nasprotuje članstvu Ukrajine v EU in centralizaciji iz Bruslja.

PARIZ - Francija bo prepovedala kajenje na vseh javnih mestih, do katerih imajo dostop otroci, to vključuje plaže, parke in avtobusne postaje, je v četrtek sporočila ministrica za zdravje in družino Catherine Vautrin. Nov ukrep bo v veljavo stopil 1. julija.

BUKAREŠTA - Romunijo so po dveh dnevih obilnih padavin prizadele poplave. Več sto ljudi so evakuirali z okrožij Covasna in Brasov v osrednjem delu države ter Botosani na severovzhodu. Poplave grozijo tudi znamenitemu rudniku soli v Praidu.

DAMASK - V napadu z eksplozivno napravo v sirski puščavi je bil v sredo ubit najmanj en človek. Odgovornost za napad je v četrtek prevzela islamistična skupina Islamska država (IS). Gre za prvi tak prevzem odgovornosti napada na vladne sile od padca dolgoletnega sirskega predsednika Bašarja al Asada.