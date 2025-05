Na Blejskem gradu 17. srednjeveški dnevi

Bled, 31. maja - Na Blejskem gradu bodo ta konec tedna potekali tradicionalni, 17. srednjeveški dnevi. V Zavodu za kulturo Bled so pripravili program z nastopi srednjeveških skupin, tržnico obrti in srednjeveškim taborom. Obiskovalci bodo lahko odkrivali zgodovino srednjega veka, viteških tradicij in dvornega življenja.