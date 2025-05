Kampanjo #DarujemKilometre danes začenjajo z vseslovenskim pohodom

Ljubljana, 31. maja - Letošnja kampanja Zveze društev diabetikov Slovenije #DarujemKilometre se danes začenja z vseslovenskim pohodom po različnih delih Slovenije. S kampanjo zveza ozavešča o sladkorni bolezni ter Slovenke in Slovence spodbuja k telesni aktivnosti in zdravemu življenjskemu slogu. Letošnji cilj je zbrati milijon kilometrov, so sporočili iz zveze.