Kamniški odbojkarji in odbojkarice z novima trenerjema

Kamnik, 30. maja - Odbojkarji in odbojkarice kamniškega Calcita sestavljajo mozaik za novo sezono. Žensko ekipo Calcit Volleyja, ki je v minuli sezoni po odločilni peti tekmi finala končnice izgubila proti OTP banki Branik in zasedla drugo mesto, bosta vodili Špela Lužovec in njena pomočnica Tjaša Gadža, so sporočili iz kluba. Kamničane pa bo vodil Gregor Rozman.