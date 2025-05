Poklukar: Predlagatelje interpelacije očitno moti dobro delo ministrstva in policije

Ljubljana, 30. maja - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v odzivu na interpelacijo, ki so jo zoper njega danes vložili v NSi in Demokratih, na družbenem omrežju Facebook zapisal, da predlagatelje očitno zelo moti dobro delo ministrstva za notranje zadeve ter uspešnost in neodvisnost slovenske policije pri zagotavljanju visoke stopnje varnosti v državi.