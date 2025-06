V Radovljici se začenjajo tradicionalni Vurnikovi dnevi

Radovljica, 1. junija - Z odprtjem razstav in podelitvijo nagrad se danes v Radovljici začenjajo tradicionalni Vurnikovi dnevi. Z njimi se bosta Center arhitekture Slovenije in Občina Radovljica tudi letos poklonila Ivanu Vurniku (1884 -1971), ki velja za enega od začetnikov moderne arhitekture in urbanizma na Slovenskem.