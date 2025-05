Legalizacija naselij in urejeno lastništvo ključni za infrastrukturo in integracijo Romov

Dobrovnik, 30. maja - V Dobrovniku so pred otvoritvijo kolesarske steze mimo romskega naselja pripravili okroglo mizo o pozitivnih primerih in izzivih pri reševanju romske tematike. Župani pomurskih občin z romskimi naselji so izpostavili urejanje osnovnih bivalnih pogojev, minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek pa je izpostavil legalizacijo.