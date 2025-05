Vreme: Ponoči bo jasno

Ljubljana, 30. maja - Zvečer se bo povsod zjasnilo in ponoči bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo sprva jasno, čez dan bo nastajala plitva kopasta oblačnost in popoldne v hribih kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo sončno s temperaturo okoli 30 stopinj. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. V ponedeljek in torek bo dokaj sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu kakšna nevihta. Še bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad zahodnim Balkanom in zahodno polovico Sredozemlja je območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda v višinah k nam doteka toplejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno jasno. V soboto bo sprva pretežno jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in v Alpah kakšna ploha ali nevihta. Jasno bo ostalo ob morju ter v Furlanski nižini.