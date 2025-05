Indeks SBI TOP današnje trgovanje končal s padcem

Ljubljana, 30. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju izgubil 0,31 odstotka in se ustavil pri vrednosti 2168,16 točke. Borzni posredniki so opravili za okoli dva milijona evrov prometa, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke, ki so k skupnemu prometu prispevale 1,5 milijona evrov.