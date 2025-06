Pred 30 leti so delo ponovno začeli notarji

Ljubljana, 1. junija - Danes mineva trideset let, odkar so notarji začeli svoje delo ob ponovni uvedbi notariata v samostojni Sloveniji. Na Notarski zbornici Slovenije izpostavljajo pomembno vlogo notarjev pri razbremenitvi sodnikov in referentov, ob čemer si prizadevajo, da bi po vzoru številnih evropskih držav prevzeli tudi urejanje nespornih dednih postopkov.