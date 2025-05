Na razpis za direktorja ljubljanske psihiatrične klinike prispele štiri prijave

Ljubljana, 30. maja - Na razpis za direktorja Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana so prispele štiri prijave, so za STA sporočili s psihiatrične klinike. Svet ljubljanske psihiatrične klinike je 12. maja znova objavil nov razpis za direktorja, na katerega so se kandidati lahko prijavili do ponedeljka. Kliniko trenutno kot v. d. vodi psihiater Damijan Perne.