V naslednjih dneh niz nočnih zapor na avtocesti med Brezovico in Vrhniko

Ljubljana/Brezovica/Vransko, 30. maja - Do četrtka bo na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko niz nočnih zapor zaradi del v okviru gradnje novega avtocestnega priključka Dragomer. Prva zapora bo že v noči na soboto. Zaradi popravila dilatacije na viaduktu Baba pa bo promet proti Mariboru oviran na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Jasovnik.

Razlog za nočne zapore med Brezovico in Vrhniko je demontaža varovalne konstrukcije z novega nadvoza avtocestnega priključka Dragomer, so sporočili z Darsa. Gradnja novega priključka naj bi bila po načrtih dokončana konec junija, del projekta pa je tudi povezovalna cesta do Vnanjih Goric.

V noči na soboto bo zapora med 22. uro in 4.30, v času zapore pa bo obvoz urejen prek delovišča novega priključka. V noči na nedeljo bo zapora med 21. uro in 5.30, obvoz bo prav tako urejen prek delovišča priključka.

V noči na ponedeljek bo ob obvozu prek delovišča zapora med 21. uro in 4.30, v noči na torek pa bo zapora med 22. in 4. uro, obvoz pa bo takrat potekal po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica. Tako bo tudi v noči na sredo in na četrtek med 22. in 4. uro.

Na štajerski avtocesti bo medtem v soboto med 5.30 in 21. uro na odseku med predoroma Trojane in Jasovnik v smeri proti Mariboru promet potekal po enem prometnem pasu. Razlog je popravilo dilatacije na viaduktu Baba. Enako bo nato še v nočeh od nedelje do petka od 19. do 7. ure.

Na odseku štajerske avtoceste med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami pa bodo v soboto izvedene kratkotrajne popolne zapore prometa brez obvoza zaradi demontaže varovalne konstrukcije z nadvoza Spodnja Ložnica. V smeri proti Ljubljani bodo zapore dvakrat po 15 minut med 5.30 in 7.30, v smeri proti Mariboru pa prav tako dvakrat po 15 minut med 8. in 10. uro.