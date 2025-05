Di Maria spet za domači Rosario

Rosario, 30. maja - Argentinski nogometni zvezdnik Angel Di Maria je z ligo prvakov z madridskim Realom in naslovom svetovnega prvaka z reprezentanco ter olimpijskim naslovom 2008 v Pekingu v svetu nogometa osvojil praktično vse. S 37 leti pa še ni izgubil strasti do igre in kot poročajo agencije, se vrača v svoj matični klub Rosario.