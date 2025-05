Inflacija v ZDA aprila kljub carinam nižja

Washington, 30. maja - Kazalnik zasebne porabe (PCE) v ZDA je aprila na letni ravni dosegel 2,1-odstotno rast, je sporočilo ministrstvo za trgovino. V začetku meseca so poročali o 2,3-odstotni rasti. Osnovna letna inflacija na podlagi potrošniške porabe brez upoštevanja cen energije in hrane je bila aprila 2,5-odstotna, medtem ko so analitiki napovedovali 2,6-odstotno.