Ars fest 2025 z novimi sodelovanji ljubiteljskih in profesionalnih ustvarjalcev

Radlje ob Dravi, 30. maja - Sodelovanje več kot 200 lokalnih ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev s profesionalnimi domačimi in tujimi glasbeniki je rdeča nit tudi letošnjega festivala Ars fest. Ta se v Radljah ob Dravi in okoliških krajih začenja drevi in do konca avgusta prinaša 13 dogodkov. Eden od vrhuncev bo nastop Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v gramozni jami.