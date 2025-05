V Gvatemali odkrili 3000 let stare ruševine majevskega mesta

Ciudad de Guatemala, 30. maja - Arheologi so na severu Gvatemale izkopali ostanke majevskega mesta, starega skoraj 3000 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odkriti spomeniki in piramide nakazujejo, da je bilo mesto pomembno obredno središče, je v četrtek povedala gvatemalska ministrica za kulturo Liwy Grazioso.