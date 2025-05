Velenjska občina mladim omogoča plačano počitniško delo

Velenje, 30. maja - Velenjska občina bo tudi letos izvedla tradicionalni projekt počitniškega dela dijakov z naslovom Čisto moje Velenje, ki bo potekal od konca junija do konca avgusta. S projektom mlade spodbujajo k odgovornemu odnosu do okolja in skupnosti, za opravljeno delo pa bodo prejeli tudi plačilo, so sporočili z občine.