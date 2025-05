Pirc Musar: Stanovanje ni in ne sme biti luksuz

Brdo pri Kranju, 30. maja - Stanovanje ni in ne sme biti luksuz, mora biti dom, ki rešuje temeljno človekovo potrebo, je na forumu o bivanjski problematiki mladih in starejših opozorila predsednica države Nataša Pirc Musar. Naša dolžnost kot skupnosti je, da ustvarimo pogoje za dostojno bivanje vseh, je ocenila in se pri tem zavzela za usklajeno delovanje vseh vpletenih.