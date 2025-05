APZ Tone Tomšič na letnem koncertu o iskrenih odnosih in hvaležnostjo

Ljubljana, 31. maja - V Slovenski filharmoniji bo nocoj na letnem koncertu nastopil Akademski pevski zbor (APZ) Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Koncert z naslovom Očem nevidno pod vodstvom dirigentke Rahele Durič so posvetili iskrenim odnosom, bližini z naravo in hvaležnosti. Izvajali bodo skladbe slovenskih avtorjev in sodobne kompozicije tujih skladateljev.