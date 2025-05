Študenti v DS predstavili predlog zakona za urejanje položaja študentov

Ljubljana, 30. maja - Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je danes v DS predstavila predlog zakona za urejanje položaja študentov, s katerim urejajo področja študentskega dela, prehrane, bivanja in zdravstvenega zavarovanja. Na okroglih mizah so osvetlili tudi pomen duševnega zdravja študentov in načine pomoči, ki so jim na voljo, ter bivanjsko problematiko.