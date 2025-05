Pred 80 leti se je rodil nemški cineast Fassbinder

Ljubljana, 31. maja - Pred natanko 80 leti se je rodil nemški cineast Rainer Werner Fassbinder (1945-1982). Velja za enega glavnih predstavnikov novega nemškega filma, ki so med 60. in 80. leti prejšnjega stoletja zavrnili obstoječe filmske trende. Zaslovel je v tujini, saj so bili doma do njegovih filmov bolj zadržani.