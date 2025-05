V italijanskem senatu zelena luč vnovični uvedbi pokrajin v FJK

Trst, 31. maja - Italijanski senat je ta teden prižgal zeleno luč ustavnemu zakonu, ki bi ponovno vzpostavil pokrajine v Furlaniji - Julijski krajini (FJK). V stranki slovenske manjšine Slovenska skupnost (SSk) so potezo senata označili za pozitivno za slovensko manjšino v Italiji, kritični pa so do slovenske senatorke Tatjane Rojc, ki je glasovala proti zakonu.

Zakon je na torkovem glasovanju podprla desna sredina, proti je bila levosredinska opozicija.

Predlog zakona je nastal na pobudo deželnega sveta, poslanska zbornica pa ga je odobrila 23. oktobra lani. Zakon mora sicer skozi še eno branje tako v poslanski zbornici kot v senatu, kar bo po pisanju Primorskega dnevnika predvidoma jeseni ali najkasneje pozimi.

Če ne bo zapletov, bi lahko deželni svet že v začetku prihodnjega leta določil pristojnosti pokrajin ter način izvolitve posameznih pokrajinskih svetov in njihovih vodstev, naslednji korak bo sklic volitev.

V FJK bodo predvidoma znova dobili štiri pokrajine, ki jih je leta 2016 ukinila tedanja deželna vlada Debore Serracchiani : goriško, pordenonsko, tržaško in videmsko. Ob ukinitvi pokrajin je poudarila, da so nepotrebne in le dodaten strošek za javno blagajno. Namesto njih so ustanovili medobčinske upravne enote, ki pa se po navedbah Primorskega dnevnika niso obnesle.

Stranka Bratje Italije je pred časom predlagala novo pokrajino, ki bi obsegala območje Tržiča, južno Furlanijo in Devin - Nabrežino, a predlog ni bil sprejet. Po pisanju Primorskega dnevnika se zdi bolj verjetna vzpostavitev pokrajine Karnija s sedežem v Tolmeču.

Deželni svetnik SSk Marko Pisani je zeleno luč senata pokrajinam pozdravil. Kot je SSk zapisala v sporočilu za javnost, je bila predvsem ukinitev tržaške in goriške pokrajine hud udarec soudeležbi Slovencev pri upravljanju svojega naselitvenega prostora.

Pisani je ob tem kot ključno izpostavil, da je treba ob ponovni vzpostavitvi pokrajin dobiti zagotovila, da bo v njihovih upravnih telesih zagotovljeno zastopstvo priznanih narodnih in jezikovnih manjšin. Končna ocena postopka oživitve pokrajin bo odvisna tudi od pristojnosti in nalog, ki jih bodo imele.

Pri tem lahko narodna skupnost igra pomembno vlogo zato, Pisani meni, da je ponovna vzpostavitev pokrajin pomemben izziv in priložnost za celotno slovensko manjšino v Italiji. V SSk so ob tem kritični do senatorke Rojc, ki je glasovala proti predlogu zakona.

Senatorka je v utemeljitvi svoje odločitve pozvala k ponovnemu razmisleku o ponovni vzpostavitvi pokrajin. Izrazila je bojazen, da bo oživitev pokrajin le še dodatno oslabila manjšino.