Evropska sredstva za izboljšanje pedagoškega procesa za delo z dijaki iz ranljivih skupin

Ljubljana, 30. maja - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis izboljšanje pedagoškega procesa za delo z dijaki iz ranljivih skupin v programih nižjega poklicnega izobraževanja. Za javni razpis v vrednosti 1,5 milijona evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval 600.000 evrov, so sporočili z ministrstva.