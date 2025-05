V eksploziji v srbski tovarni orožja Krušik več lažje poškodovanih

Valjevo, 30. maja - V poslopju srbskega državnega podjetja Krušik s sedežem v Valjevu, ki proizvaja orožje in strelivo, je davi prišlo do eksplozije. Po navedbah podjetja se je incident zgodil med redno dejavnostjo obdelave eksplozivnih snovi. Pet zaposlenih je lažje poškodovanih, napotili so jih na zdravljenje v bolnišnico.