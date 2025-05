Uvoženi proizvodi aprila cenejši

Ljubljana, 30. maja - Uvoženi proizvodi so bili aprila v povprečju za 0,6 odstotka cenejši kot marca in za 1,3 odstotka cenejši kot aprila lani. Na medletni ravni še vedno izstopa podražitev v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro, na mesečni ravni pa so statistiki prav v tej skupini zaznali največje pocenitve.