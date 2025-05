V delovni nesreči na območju Dravograda umrl delavec

Dravograd, 30. maja - Za posledicami delovne nesreče, ki se je v četrtek popoldne zgodila v enem izmed podjetij v Dravogradu, je na kraju umrl delavec, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Celje. Preiskava nesreče še poteka, prve ugotovitve pa kažejo, da je do nesreče prišlo zaradi neupoštevanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu, so navedli.