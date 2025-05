V Ivančni Gorici popoldne polagajo temeljni kamen za kulturno-upravni center

Ivančna Gorica, 30. maja - V Ivančni Gorici bodo popoldne v sklopu praznovanja 30-letnice občine položili temeljni kamen za gradnjo Kulturno-upravnega centra (KUC) Ivančna Gorica. Izkop in arheološke raziskave za objekt so sicer stekli že aprila. Po besedah župana Dušana Strnada gre za največjo naložbo občine do zdaj, katere vrednost je ocenjena na 16 milijonov evrov.