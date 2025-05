Bukarešta, 30. maja - Romunijo so po dveh dnevih obilnih padavin prizadele poplave. Več sto ljudi so evakuirali z okrožij Covasna in Brasov v osrednjem delu države ter Botosani na severovzhodu. Poplave grozijo tudi znamenitemu rudniku soli v Praidu, poroča portal Euronews.