Vreme: Danes se bo od zahoda počasi jasnilo

V soboto bo sprva jasno. Čez dan bo nastajala plitva kopasta oblačnost in v hribih kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo sončno s temperaturo okoli 30 stopinj. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu kakšna nevihta. Še bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad zahodnim Balkanom in zahodno polovico Sredozemlja je območje visokega zračnega tlaka. Topla fronta se pomika prek srednje Evrope proti vzhodu in s povečano oblačnostjo vpliva na vreme pri nas. Od severozahoda v višinah k nam doteka toplejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas jasno, drugod bo sprva pretežno oblačno. Čez dan se bo povsod zjasnilo. V soboto bo sprva pretežno jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in v Alpah kakšna ploha ali nevihta. Jasno bo ostalo ob morju ter v Furlanski nižini.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na počutje sprva zmerno obremenilen, čez dan pa bo obremenitev popustila. V soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden.