Pirc Musar z obiskom v Keniji začenja vzhodnoafriško turnejo

Nairobi, 31. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes v Keniji začela vzhodnoafriško turnejo, med katero bo do četrtka obiskala tudi Madagaskar in Etiopijo. V ospredju tridnevnega obiska v Keniji bo krepitev dvostranskega sodelovanja, zlasti na področjih trajnostnega razvoja, gospodarskega sodelovanja in skrbi za vodne vire.