Francoski pravosodni organi zavrnili predajo Ronana Chatellierja Sloveniji

Ljubljana, 30. maja - Francoski pravosodni organi, ki so prejšnji teden na podlagi evropskega naloga za prijetje pridržali nekdanjega ljubljanskega budističnega vodjo Ronana Chatellierja, so zavrnili predlog za predajo obtoženega Sloveniji, so za Delo in Slovenske novice pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Razlogov za zavrnitev niso razkrili.