Fajon na konferenci ob Dnevu Afrike izpostavila potencial celine

Ljubljana, 30. maja - Za trajnosten razvoj in blaginjo Afrike so nujni soočanje z varnostnimi izzivi, opolnomočenje mladih in spodbujanje usmerjenih naložb, je danes v uvodnem nagovoru na mednarodni konferenci Dan Afrike v Ljubljani poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon. Potencial celine je mogoče spremeniti v pravi napredek s sodelovanjem, je dejala.