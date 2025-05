Singapur, 30. maja - Cene nafte so se danes znižale in so na poti k padcu drugi teden zapored. Trg čaka na odločitev osrednje skupine proizvajalk Opec+, ki naj bi na srečanju konec tedna sklenila znova zvišati proizvodnjo, negotovost je prinesel nov sodni obrat glede ameriških carin, poročajo tuje tiskovne agencije.