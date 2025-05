V Kranju vaja enot zaščite in reševanja ob simulaciji potresa

Kranj, 31. maja - V Mestni občini Kranj bodo danes izvedli obsežno občinsko vajo enot zaščite in reševanja ob simulaciji potresa. Vaja bo potekala med 9. in 14. uro na več kot desetih lokacijah v Kranju. Sodelovalo bo osem organizacij oziroma 43 njihovih enot, skupaj okoli 400 gasilcev, policistov, reševalcev in drugih.