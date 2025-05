V čast Trubarju danes pohod od Kopra do Trsta

Koper, 31. maja - V čast 500-letnici prvega prihoda Primoža Trubarja v Trst bo danes iz Kopra v Trst potekal kulturni in spominski pohod Od Vergerija do Trubarja. Udeleženci bodo med pohodom prisluhnili več strokovnjakom, ki bodo spregovorili o koprskem škofu Petru Pavlu Vergeriju, tržaškem škofu Petru Bonomu in njuni povezavi s Trubarjem.