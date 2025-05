Novak Đoković na kolesu presenetil Parižane

Pariz, 30. maja - Vozniki v Parizu so bili precej presenečeni, ko so sredi krožišča okoli znamenitega Slavoloka zmage zagledali teniškega superzvezdnika, ki je kolesaril po glavnem mestu. Srb Novak Đoković si je v času odprtega prvenstva Francije sposodil kolo in se malo zapeljal po francoski prestolnici.