Občina Vojnik se pripravlja na posodobitev pokopališča

Vojnik, 31. maja - Občina Vojnik se pripravlja na posodobitev vojniškega pokopališča v velikosti 10.054 kvadratnih metrov. Kot so za STA povedali na občini, so doslej pokopališče sproti urejali, a so vseeno nekateri deli potrebni vzdrževanja in prenove, rastejo tudi potrebe po novih kapacitetah in sodobnih oblikah grobov.