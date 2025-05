New York premagal Indiano in znižal zaostanek

New York, 30. maja - Košarkarji New York Knicks so v finalu vzhodne konference severnoameriške lige NBA doma premagali Indiano Pacers s 111:94 in skupni izid v zmagah znižali na 2:3. Šesta tekma serije bo v nedeljo zvečer v Indianapolisu. Tisti, ki bo dobil četrto tekmo, se bo v velikem finalu lige pomeril z Oklahomo.