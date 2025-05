Francija bo omejila kajenje na prostem

Pariz, 30. maja - Francija bo prepovedala kajenje na vseh javnih mestih, do katerih imajo dostop otroci, to vključuje plaže, parke in avtobusne postaje, je v četrtek sporočila ministrica za zdravje in družino Catherine Vautrin. Nov ukrep bo v veljavo stopil 1. julija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.