Newyorške borze končale v zelenem

New York, 29. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenih številkah. Na rast indeksov je vplivala odločitev ameriškega sodišča, ki je razveljavilo vse carine, ki jih je uvedel predsednik ZDA Donald Trump in poslovni rezultati proizvajalca čipov Nvidia, poroča francoska tiskovna agencija AFP.