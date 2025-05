Pregled - šport, 29. 5. (četrtek)

Ljubljana, 29. maja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v četrtek, 29. maja.

LEIPZIG - Slovenska telovadka Lucija Hribar, ki se je na evropskem prvenstvu v športni gimnastiki po uspešnih kvalifikacijah z 21. dosežkom uvrstila med najboljše, je v finalu kraljevske discipline prikazala še boljše nastope. Ti so jo popeljali do 15. mesta, kar je zgodovinski uspeh za Slovenijo. Zmago je ubranila Italijanka Manila Esposito.

MILANO - Nemec Nico Denz (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zmagovalec 18. etape kolesarske dirke po Italiji. Na trasi od Morbegna do Cesana Maderne (144 km) je bil najboljši med številnimi ubežniki. Med kandidati za skupno slavje v pričakovanju zahtevnih gorskih etap ni prišlo do sprememb, še naprej je v vodstvu Mehičan Isaac del Toro.

LJUBLJANA - Košarkarji Ilirije so dobili prvo tekmo kvalifikacij za ligo Aba proti Ciboni. V Zagrebu so zmagali s 93:88 (32:18, 54:47, 73:71), tako da si lahko mesto v elitni regionalni druščini zagotovijo naslednjo sredo, ko bo v Tivoliju druga tekma v seriji na dve zmagi.

DOMŽALE - Na prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v Prvo ligo Telemach so Domžale na domačem stadionu izgubile s kranjskim Triglavom z 1:3 (0:0). Povratna tekma bo v nedeljo ob 18. uri v Kranju.

NYON - Član Celja Svit Sešlar je bil izbran v najboljšo enajsterico konferenčne lige. V njej so štirje nogometaši Chelsea, ki je v sredo z zmago nad Betisom postal zmagovalec tretjeligaškega tekmovanja Evropske nogometne zveze.

LJUBLJANA - Raul Alexander Florucz je najboljši igralec slovenskega nogometnega prvenstva v pravkar končani Prvi ligi po izboru Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins). Triindvajsetletni avstrijski reprezentant je v sezoni 2024/2025 za prvake iz prestolnice Olimpijo Ljubljano dosegel 11 asistenc ter 15 zadetkov.

OKLAHOMA CITY - Košarkarji moštva Oklahoma City Thunder so prvi udeleženci velikega finala končnice severnoameriške lige NBA. Gromovniki so na peti tekmi finala zahodne konference premagali Minnesoto Timberwolves s 124:94 in se s 4:1 v zmagah uvrstili v finale.

RALEIGH - Hokejisti Floride Panthers so v finalu vzhodnega dela končnice severnoameriške lige NHL v gosteh s 5:3 premagali Carolino Hurricanes ter se s 4:1 v zmagah še tretjič v nizu uvrstili v veliki finale za Stanleyjev pokal.