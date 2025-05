Reškim nogometašem še druga lovorika na Hrvaškem

Reka, 29. maja - Nogometaši Rijeke so osvojili še drugo krono na Hrvaškem. Po slavju v prvenstvu so danes dobili še pokal. Po remiju na prvi tekmi v Koprivnici (1:1), so danes na domačem stadionu na Rujevici premagali Slaven Belupo z 1:0 (0:0). Edini gol na tekmi je v 60. minuti dosegel Nais Djouahra.